Kirchweih Wonfurt

Wonfurt steht am kommenden Wochenende wieder ganz im Zeichen der Kirchweih. Das Fest, das sowohl bei der einheimischen Bevölkerung, als auch bei den auswärtigen Gästen sehr beliebt ist, wird von Freitag, 24. November, bis Montag, 27. November gefeiert. Am Sonntag, 26. November, feiert die Pfarrgemeinde Wonfurt um 9 Uhr die Messfeier zu Kirchweih und Patrozinium in der Pfarrkirche St. Andreas. Die Eucharistiefeier zelebriert Pfarrer Dr. Christian Lutz. Nach dem Gottesdienst verkauft der Pfarrgemeinderat wieder Schokoladen-Nikoläuse und weitere fair gehandelte Produkte aus dem Weltladen Haßfurt. Außerdem bietet der Kindergarten selbst gebackene Plätzchen, Tür- und Adventskränze zum Verkauf an. Die Einnahmen kommen direkt dem Kindergarten und seinen Kindern zugute.



Kirchweihessen ab 19 Uhr

Bereits am Freitag, 24. November, lädt der TSV Wonfurt zum Kirchweihessen ab 19 Uhr in die Turnhalle in Wonfurt ein. Ab 21 Uhr öffnet die Bar und es gibt Musik mit der Band "Shake it Naked", die die Gäste mit Rockmusik, live und unplugged, unterhält. Die Musiker verpacken klassische Rocksongs in ein neues musikalisches Gewand. Dabei arbeiten sie an den neuen Arrangements ausschließlich mit akustischen Instrumenten, so dass Musik für fetzige Kneipenabende entsteht. Die Vielfalt an Instrumenten macht neben dem "Unplugged"-Spiel ohne elektrische Instrumente den Sound der Band aus. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Zu späterer Stunde gibt es kleine Speisen und erstmals werden auch Waffeln als süße Leckerei am Abend angeboten. In der Bar stehen Cocktails, Hugo und Aperol sowie leckere Schnäpse und Liköre auf der Karte; eine Happy Hour steht von 21 bis 22 Uhr auf dem Programm.



Fußballspiel am Sonntag

Am Sonntag, 26. November, bestreitet der TSV Wonfurt ein Fußballheimspiel. So beginnt um 12 Uhr die Begegnung des TSV Wonfurt II gegen den TSV Stettfeld II auf dem Fußballplatz. Um 14 Uhr stehen sich dann die ersten Mannschaften des TSV Wonfurt und des TSV Stettfeld gegenüber.

Dazu gibt es wie gewöhnlich Bratwurst und Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Um die Wonfurter und ihre Gäste auf das Beste zu bewirten, haben auch die beiden bekannten Speiselokale in der Hauptstraße ein ganz besonderes Speisenangebot zusammengestellt. So bieten sie an allen vier Kirchweihtagen viele Kirchweihspezialitäten an.

Daneben lädt in der Kirchweihwoche die Gärtnerei Weber während der Öffnungszeiten zu einem Rundgang mit Kaffee und Plätzchen durch die weihnachtlich geschmückten Gewächshäuser ein.

Ulrike Langer