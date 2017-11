Kirchweih Pfarrweisach

In den Reigen der so genannten Martini-Kirchweihen fügt sich an diesem Wochenende Pfarrweisach ein. Für die Christen wird am Sonntag um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian der Kirchweihgottesdienst gefeiert.

Am Samstag zieht der Musikverein St. Kilian ab 9 Uhr durch das Dorf und spielt Kirchweihständchen. Abends ist die Bevölkerung eingeladen zum Faschingsauftakt und "Schlüsselübergabe" zur fünften Jahreszeit. Um 19.19 Uhr treffen sich vor dem Rathaus die Prinzengarde und der Musikverein St. Kilian. Zusammen mit den Gästen geht es zum Sportheim des TSV Pfarrweisach, wo ein Sektempfang stattfindet und die Prinzengarde einen Tanz aufführen wird.



Duell auf dem grünen Rasen

Am Sonntag treffen um 14 Uhr auf dem Sportplatz der TSV Pfarrweisach und der TBVfL Neustadt/Wildenheid aufeinander.

Der gastgebende Tabellendritte der Kreisliga Coburg dürfte sichere drei Punkte gegen die Gäste, die sich in der unteren Hälfte der Tabelle aufhalten, einfahren. Zuvor, um 12 Uhr, trifft die zweite Garnitur des TSV auf den 1. FC Burgkunstadt II.

An allen Kirchweihtagen ist auf dem Festplatz ein großer Vergnügungspark aufgebaut.

alc