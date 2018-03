Der SV Dittlofsroda feiert vom Freitag, 6. Oktober, bis Montag, 9. Oktober, Kirchweih im Sportheim. Den Auftakt macht am Freitag die "Dit-Out-Party" ab 20 Uhr. Am Samstag steht ab 16.30 Uhr ein Fußballspiel an. Die Band "Chilli" spielt ab 20 Uhr. Ein Kirchweih-Gottesdienst findet am Sonntag um 10.30 Uhr statt. Im Anschluss Festbetrieb. Den Kirchweihspruch gibt es um 14 Uhr, ab 15.30 Uhr folgt ein Fußballspiel. Am Montag ab 18 Haxenessen. sek