Kirchenmusik zum Osterfest

Zum Osterfest sorgt Regionalkantor Peter Rottmann für ein breites kirchenmusikalisches Angebot. In der Karfreitagsliturgie am Freitag, 30. März, singt um 15 Uhr der Männerchor St. Maria Magdalena die Passion des romantischen Komponisten Max Welcker über das Leben und Sterben des Erlösers. Zudem erklingen Motetten von Galuppi, Palestrina und Monteverdi.

Am Ostersonntag, 1. April, singt die Kantorei St. Maria Magdalena im Festgottesdienst um 10.30 Uhr die "Missa festiva" für Bläser, Orgel und Chor von Christopher Tambling. Begleitet wird die Kantorei von dem Hammelburger Blechbläserquartett unter der Leitung von Akademiedirektor Kuno Holzheimer. An der Orgel spielt Joshua Scheuplein. Die Leitung hat Peter Rottmann. Den Abschluss bildet das geistliche Konzert am Ostermontag, 2. April, um 17 Uhr. Die Sopranistin Yvonne Düring und Peter Rottmann an der Klais-Orgel musizieren Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Franck und Mozart. Der Veranstalter betont, dass die Kirchenbänke beheizt sind. sek