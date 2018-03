Kirchenmusik an Feiertagen

In Bad Brückenau wird am Gründonnerstag, 29. März, um 19.30 Uhr traditionsgemäß die Choralschola den Gottesdienst mit Psalmvertonungen und mehrstimmigen Motetten vertonen.

Am Karfreitag, 30. März, 15 Uhr, singt der Kirchenchor in der Karfreitagsliturgie Passionsmusik aus der Barockzeit von Crüger, Anerio, Eberlin und Homilius.



Choralschola zur Osternacht

In der Osternacht am Karsamstag um 21 Uhr gestaltet wiederum die Choralschola den Gottesdienst mit österlichen Psalmen und mehrstimmigen Kompositionen. Auf der Orgel erklingt festliche Musik von J. S. Bach und Chr. Tambling.

Am Ostersonntag um 10.30 Uhr gibt es festliche Musik für zwei Trompeten und zwei Posaunen und Orgel des französischen Barock und der französischen Romantik von Jean Joseph Mouret und Jacques-Nicolas Lemmens. Lena Vogler (Mezzo-Sopran) singt von G. F. Händel "Let The Bright Seraphim" für zwei Trompeten, Orgel und Mezzo-Sopran.



"Missa Festiva"

Am Ostermontag singt der Kirchenchor die "Missa Festiva" für Chor und Orgel von Hubert Zaindl. An der Orgel spielt Steffen Link, unter anderem die Toccata in F-Dur aus der 5. Orgelsymphonie von Charles Marie Widor. Beginn ist um 10.30 Uhr. sek