Kirchenmusik an den Kartagen

An den Kartagen und an Ostern wird in der katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Johannes in Hammelburg Kirchenmusik angeboten. Am Gründonnerstag, 29. März, gestaltet eine Schola des Kirchenchores die Feier vom letzten Abendmahl. Beginn ist um 20 Uhr. Zur Karliturgie am Karfreitag um 15 Uhr erklingen vierstimmige Passionschorsätze mit dem Kirchenchor. Am Ostersonntag wird das Hochamt um 10.30 Uhr feierlich durch Mozarts "Spatzenmesse" KV 220 und seinem "Regina coeli" KV 276 musikalisch ausgestaltet. Außerdem erklingt G. Fr. Händels "Halleluja" aus dem Messias. Es singen und musizieren der katholische Kirchenchor, ein Kammerorchester, Sopran Ruth Gerhard, Alt Hiroe Ito, Tenor Jinsu Kim und Bass Hieronimi David. Die Gesamtleitung hat Kantor Dieter Blum. sek