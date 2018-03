Kirchenchor singt am Ostermontag

Die Kirchenbesucher in Nüdlingen erwartet am Ostermontag ein besonders feierlich gestalteter Gottesdienst. Der Kirchenchor St.Kilian gestaltet am Ostermontag, 2.April, den Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Der Chor singt dabei "Gloria" und "Sanctus" aus der "Missa brevis" von Andrea Gabrieli, das "Halleluia" von Georg Friedrich Händel und den Osterhymnus, " Der Herr erstand vom Tod" von Robert Jones.Zum Auszug aus der Kirche spielt dann noch Christine Stumpf das "Lumen Christi" von Jean Langlais an der Kirchenorgel. sek