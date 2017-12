Kirchenanzeiger Hammelburg

Kath. Gottesdienste





Hammelburg

Stadtpfarrkirche

Samstag: 17.00 Beichte. - Sonntag: 10.30 Messe Kirchenchor, 16.00 Z-E-N Zuhören-Entspannen-Nachdenken mit PastAss Lisa Hippe und Dieter Blum an der Orgel, 18.00 Messe mit Kolping-Gedenktag. - Dienstag: 6.30 Rorate.



Krankenhaus-Kapelle

Samstag: 18.00 Messe.



Bürgerspital-Kirche

Montag: 8.30 Messe. - Freitag: 8.30 Laudes (Morgenlob), 9.00 Messe, anschl. Anbetung bis 12.00 und Krankenkommunion.



Dr.-Maria-Probst-Heim Kapelle

Donnerstag: 10.30 Messe, anschl. Krankenkommunion.



Kloster Altstadt Kirche

Freitag: 19.00 Messe zum Patrozinium.



Lager Hammelburg Christkönig-Kirche

Sonntag: 9.00 Messe. - Donnerstag: 15.00 Waldweihnacht am Franzosenkreuz. - Freitag: 18.00 Wort-Gottes-Feier Bußgottesdienst.



Gauaschach

Sonntag: 9.00 Messe. - Mittwoch: 6.00 Rorate.



Obererthal

Samstag: 19.00 Messe. - Freitag: 6.00 Rorate.



Obereschenbach

Samstag: 19.00 Wort-Gottes-Feier. - Donnerstag: 6.00 Rorate.



Pfaffenhausen

Sonntag: 10.30 Wort-Gottes-Feier. - Mittwoch: 6.00 Rorate.



Untererthal

Sonntag: 9.00 Messe. - Dienstag: 6.00 Rorate.



Untereschenbach

Sonntag: 10.30 Messe.



Euerdorf

Sonntag: 17.30 Versöhnungsfeier (Bußgottesdienst). - Mittwoch: 18.00 Weggottesdienst zur Vorbereitung für die Kommunionkinder. - Donnerstag: 14.00 Seniorennachmittag. - Freitag: 18.30 Messe, anschließend Stille Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.



Ramsthal

Samstag: 18.00 Vorabendmesse, anschließend Beichte, Segnung der Adventskränze, Einführung der neuen Ministrantin, anschließend Empfang zum Neuen Kirchenjahr im St.-Vitus-Pfarrheim. - Mittwoch: 18.30 Rosenkranz. - Freitag: 14:30 Krankenkommunion.



Sulzthal

Sonntag: 8.30 Messe. - Montag: 14.00 Seniorenadvents-Nachmittag in der Mehrzweckhalle. - Dienstag: 18.00 Rosenkranz. - Mittwoch: 14.30 Beginn der Krankenkommunion. - Freitag: 18.00 Rosenkranz.



Wirmsthal

Sonntag: 10.00 Messe. - Dienstag: 18.30 Messe. - Donnerstag: 14.30 Beginn der Krankenkommunion.



Aura

St. Laurentius

Dienstag: 17.55 Rosenkranz. - Donnerstag: 7.00 Rorate, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal. - Freitag: 17.55 Rosenkranz.



Oberthulba

Samstag: 7:00 Rorate, anschl. Frühstück im St.-Josefs-Heim. - Montag: 19.00 Haussgottesdienst in allen Gemeinden. - Donnerstag: 10.00 Wortgottesfeier im Seniorenhaus.



Hassenbach

Sonntag: 8.30 Messe. - Montag: 19.00 Hausgottesdienst. - Donnerstag: 18.30 Messe, anschl. Eucharistische Anbetung.



Wittershausen

Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier, 10.00 Kinderkirche, 18.30 Andacht. - Mittwoch: 18.30 Rosenkranz.



Schlimpfhof

Sonntag: 14-00 Taufe Felix Häger. - Dienstag: 9.00 Messe.



Thulba

Sonntag: 10.00 Messe. - Freitag: 18.30 Messe.



Frankenbrunn

Samstag: 18.00 Messe, Segnung Adventskränze.



Hetzlos

Sonntag: 18.00 evangelischer Gottesdienst.



Diebach

St. Georg

Samstag: 18.30 Messe. - Mittwoch: 6.00 Rorate.



Völkersleier

St. Sebastian

Samstag: 18.30 Messe.



Schwärzelbach

St. Mauritius

Sonntag: 8.45 Messe, 14.00 Taufe. - Donnerstag: 6.00 Rorate.



Windheim

St. Ägidius

Sonntag: 10.00 Bußgottesdienst. - Dienstag: 18.00 Rosenkranz um geistliche Berufe, 18.30 Messe für die Pfarrgemeinde.



Wartmannsroth

St. Andreas

Sonntag: 10.00 Messe Patrozinium.



Dittolfsroda

Freitag: 18.30 Messe.





Evang. Gottesdi enste





Hammelburg

St. Michael

Sonntag: 10.00 Familiengottesdienst mit dem Kindergarten (anschließend Kaffee-, Kuchen- und Plätzchenverkauf im Kindergarten), 18.00 Gottesdienst (kath. Kirche Hetzlos). - Dienstag: 18.30 Gebetstreff.



Dittlofsroda

Sonntag: 9.15 Gottesdienst.



Völkersleier

Sonntag: 10.30 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden.





Sonstige





FCG Saaletal

Sonntag: 10.00 Gottesdienst, Bahnhofstr. 33.