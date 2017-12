Kirchenanzeiger Bad Brückenau

Kath. Gottesdienste





Bad Brückenau

Samstag: 17.00 Mariensamstag, 18.00 Vorabendmesse. - Sonntag: 10.30 Wortgottesfeier. - Montag: 10.00 Wortgottesfeier in der AWO "Betreutes Wohnen", 11.00 Wortgottesfeier AWO, 15.30 Wortgottesfeier Haus Waldenfels, 16.00 Messe Kurstift, 17.00 Eucharistische Aussetzung, 18.00 Messe, 18.00 Gottesdienst zum Kolpinggedenktag, anschl. Adventliche Stunde im Pfarrheim. - Dienstag: 17.00 Wegegottesdienst der Kommunionkinder, 19.30 Messe Malteser Klinik. - Mittwoch: 9.00 Messe. - Donnerstag: 19.30 Messe Malteser Klinik. - Freitag: 16.00 Anbetungsstunde für Kinder, 16.45 Anbetungsstunde, 18.00 Messe zur Ewigen Anbetung. - Samstag, 9.12.: 6.30 Rorate.



Römershag

Samstag: 17.30 Beichte in poln. Sprache, 18.00 Gottesdienst in poln. Sprache. - Sonntag: 9.00 Messe. - Dienstag: 9.30 Messe entfällt. - Donnerstag: 17.30 Anbetungsstunde und 18.30 Messe zur Ewigen Anbetung.



Wernarz

Sonntag: 10.30 Messe, Segnung Adventskränze. - Donnerstag: 6.30 Rorate



Volkersberg

Sonntag: 9.00 Messe. - Mittwoch: 17.00 Andacht z. Nikolaus mit dem Kindergarten. - Freitag: 18.00 Anbetungsstunde.



Motten

Samstag: 18.00 Messe, Verabschiedung Ministranten. - Montag: 19.00 Hausgottesdienste in den Familien. - Dienstag: 18.30 Rosenkranz. - Mittwoch: 18.30 Rosenkranz. - Donnerstag: 18.30 Rosenkranz. - Freitag: 15.00 Weggottesdienst der Kommunionkinder, 18.30 Rosenkranz, 19.00 Wortgottesfeier.



Kothen

Sonntag: 9.00 Messe. - Montag: 19.00 Hausgottesdienste in den Familien. - - Donnerstag: 6.00 Rorate. - Freitag: 18.30 Rosenkranz.



Speicherz

Sonntag: 10.30 Messe. - Montag: 19.00 Hausgottesdienst in den Familien. - Mittwoch: 18.30 Rosenkranz, 19.00 Messe.

Oberleichtersbach

Sonntag: 10.00 Eucharistiefeier. - Dienstag: 18.30 Eucharistiefeier.



Schondra

Sonntag: 10.00 Eucharistiefeier, Verabschiedung der Ministranten. - Donnerstag: 6.00 Rorate-Eucharistiefeier, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrheim.



Schönderling

Samstag: 18.00 Vorabendmesse, anschl. Beichte. - Freitag: 18.30 Festmesse.



Singenrain

Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier. - Montag: 6.00 Rorate-Eucharistiefeier.



Weißenbach

Samstag: 7.00 Einstimmung auf den Advent, Wortgottesfeier, anschl. Frühstück. - Sonntag: 10.00 Wortgottesfeier.



Breitenbach

Sonntag: 10.00 Eucharistiefeier.

Modlos

Sonntag: 8.30 Eucharistiefeier.



Wildflecken Pfarrkirche

Sonntag: 9.00 Eucharistiefeier mit Segnung der Adventskränze. - Freitag: 6.00 Rorate.

Kirchenzentrum

Sonntag: 10.00 Kindergottesdienst.



Oberbach

Samstag: 18.30 Eucharistiefeier. - Sonntag: 17.00 Bußgottesdienst zum Advent für den Oberen Sinngrund. - Dienstag: 6.00 Rorate, Frühstück.



Riedenberg

Sonntag: 10.30 Eucharistiefeier. - Mittwoch: 6.00 Rorate, anschl. Frühstück im Pfarrsaal. - Freitag: 20.00 Aus Finsternis wird Licht erstrahlen.



Oberwildflecken

Donnerstag: 18.30 Eucharistiefeier.



Züntersbach

Katholische Pfarrei

Sonntag: 10.00 Kinder- und Familiengottesdienst. - Freitag: 9.00 Roratemesse,Orgelbegleitung, pfarrverbündlich für Züntersbach, Mottgers, Altengronau.





Evang. Gottesdienste





Bad Brückenau

Evang.-Luth. Friedenskirche

Sonntag: 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, anschl. Kirchenkaffee.

Gemeindehaus

Sonntag: 10.00 Kindergottesdienst.

Seniorenwohnanlage Kurstift

Samstag: 18.30 Gottesdienst mit Abendmahl.

Eckarts

Sonntag: 10.30 Gottesdienst.

Pflegeheim Schloss Römershag

Donnerstag: 15.30 Gottesdienst.

Seniorenheim Sinntal:

Freitag: 15.30 Gottesdienst.



Geroda

Sonntag: 9.30 Gottesdienst, gleichzeitig Kindergottesdienst im evang. Gemeindehaus.



Wildflecken Kreuzkirche

Sonntag: 9.30 Gottesdienst und Abendmahl.



Detter Evangelische Kirche

Sonntag: kein Gottesdienst.



Weißenbach Evangelische Kirche

Sonntag: kein Gottesdienst.



Zeitlofs Dreieinigkeitskirche

Sonntag: 10.00 Gottesdienst.

Gemeindehaus

Samstag: 10.00 Mini-Gottesdienst.

Haus Rafael

Donnerstag: 15.15 Wochengottesdienst.



Sonstige



Jehovas Zeugen

Sonntag: 10.00 Kreiskongress in Bingen am Rhein ( Kongresssaal ). - Freitag: 19.00 Schätze aus Gottes Wort, 19.50 Unser Leben als Christ.



Neuapostolische Kirche

Sonntag: 11.00 Gottesdienst im ev. Gemeindehaus Oberzell, Weihnachtsfeier. - Mittwoch: 20.00 Gottesdienst.



Wildflecken

Freie Evangelische Gemeinde

Sonntag: 10.00 Gottesdienst. - Mittwoch: 19.00 Bibelstunde.