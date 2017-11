Kirche soll beleuchtet werden

Mehrere Punkte hatten die Mitglieder des Trebgaster Bauausschusses bei einer Besichtigung abzulaufen. Die Umgestaltung des Kioskgebäudes am Badesee hat sich als nicht so einfach erwiesen wie angedacht. "Eine schnelle, einfache Lösung gibt es nicht", bilanzierte Bürgermeister Werner Diersch (SPD/WG). "Am zielführendsten wird es sein, erst einmal die genauen Kosten zu ermitteln und das Vorhaben in die mittelfristige Planung aufzunehmen."

Als Sofortmaßnahme wurde die Erneuerung der Sonnenrollos für den Aufsichtsraum der Bademeister beschlossen. Durch Mittel aus dem Projektfonds soll der Grillplatz am Badesee umgestaltet werden. Durch einen gemauerten Grill, eine Sitzgruppe und die Befestigung mit Pflastersteinen soll die Fläche aufgewertet werden. An den Kosten von 10 000 Euro beteiligt sich der Kiosk-Pächter zur Hälfte.

Für die Realisierung der seit längerem ins Auge gefassten Kirchenbeleuchtung soll auch der Projektfonds in Anspruch genommen werden. 20 000 Euro sind vorgesehen, um das Pfarrhaus und den Kirchturm mit Lampen und Spots möglichst schon zu Weihnachten in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Die Kirchengemeinde übernimmt hiervon 50 Prozent.

Anwohner bezeichnen den Zustand der unteren Gartenstraße als sanierungsbedürftig. Bürgermeister Diersch: "Der Bauhof hat das Gröbste ausgebessert. Bei kommenden Straßenbaumaßnahmen werden wir die Gartenstraße im Auge behalten." hd