Kirche: Mit der Jugend auf dem Weg

Alljährlich gehören in Modlos die Kirmestage zu den heißesten des Jahres. Außentemperaturen nahe dem Gefrierpunkt verhinderten nicht den Anstieg der Stimmung bis zum Siedepunkt. Der Feiermarathon begann mit der "Paarfindung" beim Versteigern der unverheirateten Mädchen im Alter von 15 bis 25. Dabei wird nach langer traditioneller Zeremonie die "Teuerste" herausgefunden, sozusagen die Kirchweihkönigin. In diesem Jahr wurde Anna Reith von ihrem Kirmesbursch Alexander Fröhlich auf den Thron gehoben. Beide durften den Zug der zwölf schick herausgeputzten Paare anführen.

Doch zuerst stand am Samstag der gemeinsame Besuch des Kirchweihgottesdienstes an, den die Jugendlichen zusammen mit Pfarrvikar Pfenning vorbereitet hatten und gestalteten. Es geht schließlich um den Weihetag der ortseigenen Kirche, verbunden mit dem Wunsch, Gott hier in rechter Weise zu begegnen.

Doch in rechter Weise will auch gefeiert und das junge Leben gemeistert werden. So rücken in diesem Alter beispielsweise Alkoholkonsum, Liebe, Sex und Moral in den näheren Fokus der jungen Menschen. Ein guter Umgang mit den damit verbundenen Herausforderungen muss langsam wachsen und wurde in den Kirmespredigten und -festgottesdiensten durch Pfarrvikar Gerhard Pfenning in Modlos und Breitenbach näher mit den Gottesdienstbesuchern und insbesondere den Kirmesgesellschaften betrachtet.

Zum Abschluss des festlichen Gottesdienstes gab Pfarrvikar Pfenning der Kirmesgesellschaft eine gesegnete Flasche Wein mit auf den Weg, verbunden mit dem Wunsch einer schönen Kirmesfeier. Bei den folgenden Festlichkeiten war er ein gern gesehener Gast und Gesprächspartner.



Symbolische Genehmigung

Nach dem Abholen des bunt geschmückten Kirmesstraußes am Haus der "Teuersten" machte die Gesellschaft noch der Ortssprecherin und 3. Bürgermeisterin Bettina Hahn ihre Aufwartung und holte nach alter Sitte symbolisch die behördliche Genehmigung zur Durchführung der Kirmes ein.

Es folgten das feierliche Aufstecken des Kirmesstraußes am Sportheim und der "Kirmesspruch". In Versen verkündete Alexander Fröhlich hoch von der Leiter herab alles, was sich rund um die Kirmes und vor allem, was sich im vergangenen Jahr so alles in dem kleinen Ort Modlos zugetragen hat. Das kleine und das große, das heimliche und offene Geschehen wird ans Tageslicht gerückt, und es entstand dabei ein buntes Bild , das auch mit deftigen Einzelheiten nicht sparte.

In der Sporthalle wurde wie am Samstag bis in den Morgen getanzt und gesungen. Am Montag klang das turbulente Fest mit einem weiteren Tanzabend in einer prall gefüllten Sporthalle aus. Den Abschluss bildete spät in der Nacht die feierliche "Beerdigung" der Kirmes. Eine Weinflasche mit dem Kirmesspruch wurde an der Kirchenmauer verbuddelt. Das Ausgraben dieser Flasche eröffnet dann das Kirchweihtreiben im nächsten Jahr. red