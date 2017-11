Kino in der Gemeindebücherei

Am Donnerstag, 30. November, findet in der Gemeindebücherei wieder die Aktion "Besonderer Film" statt. Gezeigt wird ein Spielfilm des Regisseurs Philipp Stötzl aus dem Jahr 2010. Der Arbeitstitel lautet "Wilde Stürmer und Dränger". Der Film wurde im Jahre 2011 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Der junge, bislang erfolglose Dichter Johann Wolfgang vernachlässigt sein Jurastudium und wird von seinem wütenden Vater ans Reichskammergericht in ein verschlafenes Städtchen verbannt. Er verliebt sich unsterblich in die junge Lotte, und ihr gemeinsames Glück scheint perfekt. Regisseur Philipp Stötzl "entstaubt" den Mythos um den großen deutschen Dichter, bewegt sich zwischen Dichtung und Wahrheit in einem unterhaltenden Kostümfilm. Er setzt auf eine mal altmodische, mal lockere Sprache, pointierte Dialoge, poppige Musik und heiße Gefühlswallungen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann der Titel des Films in der Ankündigung nicht veröffentlicht werden. Aber die Person, wird sicher nicht schwer zu erraten sein. Die Filmvorführung beginnt um 19 Uhr bei freiem Eintritt. Anmeldung unter Tel.: 0971/727 125. ksta