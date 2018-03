Kino für Senioren

Am Montag, 26. März , veranstaltet das Programmkino "Odeon" in der Luitpoldstraße 25 um 14.30 Uhr wieder einen Kinonachmittag "für jung gebliebene Altere und interessierte Jüngere". Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Bayern - sagenhaft". Regisseur Joseph Vilsmaier setzte bereits 2012 mit "Bavaria - Traumreise durch Bayern" seiner Heimat ein Denkmal und legt nun noch eins obendrauf: Rund vier Jahre hat die Arbeit an dem Film gedauert und bringt dem Zuschauer bayerisches Brauchtum näher. Das "Odeon" bietet schon seit September 2002 jeweils am letzten Montag des Monats das Seniorenkino an. Es gibt Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Das Kino ist im Saal 1 mit einer Induktionsanlage für gutes Hören ausgestattet. Weitere Infos gibt es unter Tel.0951/27024 (täglich von 14 bis 24 Uhr). red