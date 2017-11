Kinderuni startet morgen

In diesen Tagen gibt es einiges vorzubereiten: Bunte Laternen müssen gebastelt, Brezeln gebacken und Kostüme genäht werden. Denn am 11. November wird nicht nur Martinstag gefeiert, sondern es beginnt auch die Faschingszeit - und mit ihr die Kinder-Uni des Wintersemesters 2017/2018. Prof. Dr. Heidrun Alzheimer, Inhaberin des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie, läutet mit ihrem Vortrag "Warum geht uns am Martinstag ein Licht auf?" die Vorlesungsreihe für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren ein. Der Vortrag beginnt am Samstag, 11. November, um 11 Uhr.

Die Ethnologin erzählt von Geschichten und Legenden, die sich um den 11. November ranken, fragt aber vor allem, woher die vielen Bräuche und Traditionen rund um den Martinstag und den Karneval kommen. Warum wird zum Beispiel am Martinstag Gänsebraten gegessen? Und wieso darf man um 11.11 Uhr laut Helau rufen? Nicht jede Geschichte, die diese und andere Fragen beantwortet, ist so berühmt wie die der Mantelteilung Sankt Martins vor dem Stadttor von Amiens. Heidrun Alzheimer geht diesen Geschichten auf den Grund und entdeckt dabei bekannte und unbekannte Ursprünge.

Dieser Vorlesung folgen zwei weitere: Am 25. November hält Prof. Dr. Christoph Schlieder, Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Informatik in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften, einen Vortrag mit dem Titel "Künstliche Intelligenz am Zug. Können Programme gegen menschliche Spieler gewinnen?". Am 2. Dezember fragt Prof. Dr. Sonja Zeman, Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft mit dem Schwerpunkt Grammatik "Können Piranhas sprechen? Wie wir verstehen, was andere sagen". Alle Vorlesungen der Kinder-Uni finden jeweils von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal U5/00.24, An der Universität 5, statt. Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Vorträgen ist eine Anmeldung, die bereits online möglich ist unter:

www.uni-bamberg.de/events/kinderuni . red