Kindertage zum Motto "... in fünf Tagen um die Welt"

Die Evangelische Jugend der Dekanate Michelau und Kronach-Ludwigsstadt veranstaltet in der Woche nach Ostern vom Dienstag 3. April, bis Samstag 7. April, ihre Kindertage unter dem Motto "... in fünf Tagen um die Welt". Zu der Bildungsmaßnahme im Jugendhaus Neukirchen bei Lautertal sind Kinder von acht bis zwölf Jahren eingeladen, die Konfession spielt keine Rolle.



Kunst und Kultur

In fünf Tagen werden die Kinder in der Fantasie eine Weltreise machen und sich in die Menschen anderer Länder hineinversetzen. Dabei lernen sie nicht nur Kunst und Kultur der Länder kennen, sondern vor allem, wie die Kinder dort leben, wie der Alltag dort aussieht, was sie arbeiten und wie sie feiern. Weiter fragen sie, worüber sie sich freuen und was für Sorgen sie haben, an was die Menschen dort glauben und welche Unterschiede es zu uns hier in Deutschland gibt.

Die Unterbringung erfolgt im Jugendhaus Neukirchen, das mit Freizeitangeboten wie Kicker, Tischtennis, Spielen oder Bolzplatz gut ausgestattet ist.

Nähere Auskünfte gibt es bei Dekanatsjugendreferent Reiner Babucke unter der Telefonnummer 0175/2708999 oder an E-Mail jugend.dekanat.michelau@elkb.de. red