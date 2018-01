Kindersicherung wird vernachlässigt

Die Polizei in Haßfurt kritisiert, dass Autofahrer mitfahrende Kinder in den Fahrzeugen nicht ausreichend sichern. Das haben Kontrollen ergeben.

Alljährlich werden die Autofahrer von der Polizei, der Verkehrswacht und den Automobilclubs verstärkt auf die Sicherung von mitfahrenden Kindern hingewiesen. Dies wird durch verstärkte Kontrollen, gerade zu Beginn des Schuljahres, unterstützt. Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Haßfurt war jedoch seit den letzten Kontrollen zu Beginn des Schuljahres ein negativer Trend zu beobachten, bedauert Stefan Scherrer, Verkehrssachbearbeiter der Polizei. So hätten insbesondere die beiden Verkehrserzieher, die jeden Morgen an verschiedenen Örtlichkeiten im Kreis die Schulwege überwachen, "eine besorgniserregende Zunahme der Verstöße gegen die Sicherungspflicht für Kinder" festgestellt.



Kontrollen an Schulen

Dabei waren neben den fehlenden Rückhalteeinrichtungen für Kinder ganz gravierende Zuwiderhandlungen, wie ein oder gleich mehrere komplett ungesicherte Kinder in einem Fahrzeug, an der Tagesordnung .

Diese Tatsache nahm die Polizeiinspektion Haßfurt zum Anlass, am Dienstagmorgen vor Schulbeginn zwischen 7.30 und 8 Uhr an den drei stark frequentierten Grundschulen in Haßfurt, Zeil und Eltmann unter der Federführung der beiden Verkehrserzieher Sonderkontrollen für die Kindersicherungspflicht anzusetzen. Trotz des kurzen Überwachungszeitraums von einer halben Stunde wurden insgesamt 15 Verstöße festgestellt. Die verantwortlichen Fahrer wurden verwarnt, zeigten sich einsichtig und gelobten Besserung, teilte die Polizei mit.

Die Aktion hat sich bei den Verkehrsteilnehmern herumgesprochen und hat laut Polizei "hoffentlich den mittelfristigen Effekt, dass die Eltern wieder vermehrt auf die ordnungsgemäße Sicherung ihrer Kinder bei der Mitnahme im Auto achten. Die erfolgreiche Schwerpunktaktion soll in einiger Zeit wiederholt werden, damit die schwächsten aller Verkehrsteilnehmer, nämlich die Kinder, sicher unterwegs sind." Vorschriftsmäßige Kindersicherung bedeutet nicht nur das Anlegen der Sicherheitsgurte, sondern auch die Verwendung von geprüften Rückhalteeinrichtungen für Kinder unter 150 Zentimeter Körpergröße und einem Alter von bis zu zwölf Jahren. red