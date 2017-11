Kinderkrippe: "Awolinchen" ist in Hallstadt auf heißen Reifen unterwegs

"Bis hierhin war es ein langer und spannender Weg", betonte Werner Dippold, Geschäftsführender Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Bamberg auf dem Lichterfest, mit dem Kinder, Eltern und alle am Projekt Beteiligten die offizielle Einweihung der Kinderkrippe "Awolinchen" feierten. Pfarrerin Susanne Wittmann-Schlechtweg segnete die Einrichtung auf dem Michelin-Gelände in Hallstadt.

"Vor zwei Jahren hatten wir noch überlegt, wie wir eine Einrichtung für die ganz Kleinen schaffen können", erinnert sich Dippold. "Heute können wir Kinder hier - mitten in der Stadt - auf das Leben vorbereiten."

Bis zu 30 Plätze stehen seit Beginn des Jahrs bei "Awolinchen" zur Verfügung. Gearbeitet wird hier nach den pädagogischen Schwerpunkten Partizipation und offene Arbeit.

"Was als Provisorium begann, ist heute weit davon entfernt", freut sich Thomas Nagel, Direktor des Michelin-Werks. Dass die Firma die Kinder auf ihrem Gelände wirklich herzlich willkommen heißt, bewies auch das Engagement der Auszubildenden, die eine Bobbycar-Rennbahn im Garten der Kinderkrippe errichteten. mBürgermeister Thomas Söder freute sich darüber, dass sich die Awo wiederholt als starker Partner im Bereich der Kindereinrichtungen in Hallstadt erwiesen habe. Dass die Kinderkrippe von den Eltern gut angenommen werde, sei ein Zeichen für professionelle Arbeit: "In diese Einrichtung kann man seine Kinder mit gutem Gewissen schicken." Dass das Gelände von der Firma Michelin zur Verfügung gestellt wurde, bezeichnete Söder als "einmalig". Auch Klaus Stieringer, stellvertretender Vorsitzender des Awo-Kreisverbands Bamberg, bedankte sich für die Zusammenarbeit mit Michelin sowie den Städten Hallstadt und Bamberg am interkommunalen Projekt "Awolinchen".

Auch die interkommunale Betriebsvereinbarung vom September 2015 sei eine einzigartige Kooperation zur Schaffung von Krippenplätzen für Kinder aus der Stadt Bamberg auf dem Territorium der Landkreiskommune Hallstadt. red