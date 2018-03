Kinderkirche am Palmsonntag

Zu einer Kinderkirche zum Palmsonntag sind alle Kinder ab fünf Jahren am morgigen Samstag von 10 bis 12 Uhr ins evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Str. 4, eingeladen. Was wäre, wenn Jesus heute in die Stadt kommen würde? Was könnte man ihn fragen, was mit ihm unternehmen und worum ihn bitten? Und wie würde er empfangen werden? Über diese Fragen werden die Kinder nachdenken und dazu Palmbuschen als tolle Oster-Deko basteln. Am Ende gibt es einen leckeren Imbiss. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. red