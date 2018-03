Kinderhaus Leo gewinnt Forscherpreis

651 Kitas aus ganz Deutschland haben mit ihren Projektarbeiten aus der Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (kurz Mint) am bundesweiten Kita-Wettbewerb der Deutschen Telekom Stiftung und der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" teilgenommen. Nun hat die Jury aus jedem Bundesland das beste Projekt gekürt. In Bayern überzeugte das Caritas Kinderhaus Leo.

Mit einem kleinen Papiermaßband fing alles an. Die Mädchen und Jungen entwickelten Interesse für das Vermessen verschiedener Körper und Gegenstände. Schnell übertrug sich die Begeisterung auf die ganze Einrichtung. Mit verschiedenen Messgeräten wie Zollstöcken, Waagen, Maßbändern oder auch einem Blutdruckgerät nahmen die Mädchen und Jungen Maß ihrer Umwelt auseinander. Die Landessieger werden vom 17. April bis zum 16. Mai für ihre beispielhafte, frühkindliche Bildungsarbeit gewürdigt. Dafür begibt sich das "Forschergeist"-Mobil auf große Deutschlandtour und bringt den Kitas ihren Preis in die Einrichtung. Am 15. Mai macht es für die Auszeichnung Station im Caritas-Kinderhaus Leo, geht aus einer Pressemitteilung hervor. red