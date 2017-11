Kindergartenkinder singen für Senioren

Zwei Heilige des Monats November kommen beim monatlichen Seniorennachmittag "zu Wort": der Heilige Martin und die Heilige Elisabeth. Die Kinder des Kindergartens St. Anna werden den Senioren ihr Martinslied vortragen, das sie für den Martinszug gelernt haben. Nach dem Kaffeetrinken berichtet Stephan Renczes vom Kreisbildungswerk über das Leben der Heiligen Elisabeth von Ungarn. Beginn ist am Donnerstag, 9. November, um 15 Uhr in der alten Villa in der St.-Anna-Straße 2. red