Kinderfasching in Poppendorf

In Poppendorf bei Heroldsbach ist Faschingszeit - diesmal für die kleinen Leut‘: Alle Kinder und ihre Familien sind eingeladen zum Kinderfasching. Dieser startet am Faschingsdienstag, 13. Februar, um 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) mit einer großen Faschingspolonaise im Gasthaus Dippacher in der Dorfstraße 23 in Poppendorf. Mit vielen lustigen Spielen, Auftritt der Heroldsbacher Wichtelgarde und großem Spaß mit "Müli", dem Musiker, werden ein paar lustige Stunden verbracht. Auf viele kleine und große Gäste freut sich mit einem lauten "Poppendorf-Helau" das Kinderchorteam. red