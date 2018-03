"Kinderbunt"-Konzert fand große Resonanz

Das vom Musikverein Neukenroth in der Zecherhalle organisierte Konzert unter dem Titel "Kinderbunt" wurde nicht nur ein musikalischer, sondern auch ein finanzieller Erfolg.

Bei einer Zusammenkunft im Stockheimer Rathaus - die Begrüßung nahm Bürgermeister Rainer Detsch vor - überreichte der Ehrenvorsitzende des Musikvereins Neukenroth, Eugen Rebhan, im Beisein von Vorsitzendem Julian Kaim an die Grundschule Stockheim sowie an die Kindergärten in Neukenroth und Haßlach/Kr. aus dem Reinerlös der Veranstaltung jeweils 300 Euro. Die Spenden nahmen Rektorin Astrid Kestel für die Grundschule Stockheim, Stefanie Bauer und Christina Werner für den Kindergarten Neukenroth sowie Susanne Bonitz und Jutta Walter für den Kindergarten Haßlach bei Kronach mit großer Freude entgegen.

Die Vertretungen von Schule und Kindergärten zogen nach dieser erstmaligen Veranstaltung eine durchaus positive Bilanz. Die 500 Besucher seien von diesem Konzert mit dem Musikverein und den Kindern begeistert gewesen. Kreisdirigent Roman Steiger, dessen Einsatz besonders gewürdigt wurde, stellte deutlich heraus, dass man den Nachwuchs dringend benötige, um auch in Zukunft die Bevölkerung mit Musik erfreuen zu können. Man müsse also neue Wege gehen, versicherte er.

Mit einer solchen Veranstaltung werde die kommunale Familie gestärkt, betonte Bürgermeister Detsch. Vor allem sei die Zusammenarbeit beispielhaft gewesen. Man einigte sich dahingehend, diese Veranstaltung mit Musikverein, Grundschule und Kindergärten im Jahr 2020 zu wiederholen. gf