Kinderbibeltag am Buß- und Bettag

Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November, findet im Gemeindezentrum Michelau, Schillerstraße 9, ein Kinderbibeltag statt. Einladung ergeht an Kinder der ersten bis fünften Klasse. Der Kinderbibeltag beginnt um 8 Uhr und endet mit einem Abschlussgottesdienst um 15.30 Uhr in der Johanneskirche in Michelau. Es wird um Anmeldung im Michelauer Schülerhort unter Telefon 09571/8900052 gebeten. red