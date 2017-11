Kinder werden in der Umweltstation zu Sternen- und Fledermausbeobachter

red



Zeit für sich und Zeit zum Entschleunigen, das ist in den Sommerferien schon eher mal möglich. Dazu hat die Umweltstation Lias-Grube wieder ein umfangreiches Programm für größere Kinder bis zwölf Jahren, aber auch diesmal für Familien mit kleinen Kindern aufgelegt.Los geht es am Mittwoch, 16. August, für Mädchen ab 7 Jahren, um Haut- und Haar-Schönheitspflege Naturduftbadesalz, Körperöl oder Naturfußmassage - alles garantiert chemiefrei mit Kräutern und Ölen aus der Natur herzustellen. Start ist um 10 Uhr.Die ganz kleinen Forscherzwerge ab 3 Jahren dürfen sich mit Mama, Papa oder den Großeltern am 17. August um 13 Uhr Zeit für Experimente und Forscherstationen rund ums Wasser nehmen. Die ganze Familie darf um 21.30 Uhr die Sternwarte der Burg Feuerstein besuchen und die tollen Sternschnuppen am Himmel beobachten, die immer im August auf die Erde regnen. Dick anziehen ist angesagt, denn wer ein Sternenbeobachter werden will, muss dies natürlich unter freiem Himmel machen! Wenn es regnet, steht als Ausweichtermin der 19. August auf dem Plan.Zeit zum Malen und Experimentieren mit Naturmalfarben wie in der Steinzeit ist am 25. August um 10 Uhr. Opas Camera obscura - ein Foto mit einem Loch, mit der selbst Bilder, die auf dem Kopf stehen, aufgenommen werden können - wird an dem Tag aus einer leeren Chipsdose auch gebastelt (bitte mitbringen!).Am 5. September um 10 Uhr darf selbst mit dem Schnitzmesser geschnitzt werden, dass die Späne fliegen. Figuren, Anhänger oder kleine Rindenboot - Zeit um die Fantasie fliegen zu lassen.Am 7. September um 15 Uhr sind wieder die Kleinsten ab drei Jahren dran. Als Baumzwerge dürfen sie gemeinsam mit einer Begleitperson die mittlerweile ganz schön großen Apfelbäume auf der Streuobstwiese erforschen. Mal sehen, ob auch schon was zu naschen daran wächst. Und gebastelt wird natürlich auch an dem Tag.Zum Abschluss am 8. September um 19.30 wird es nochmal richtig spannend. Die ganze Familie darf in einem Nachtevent ausprobieren, was eine Fledermaus macht, wenn es dunkel ist. Mit einer Art Nachtbeobachtungsführerschein, dem Fledermausfreiflugschein, kann man selbst ausprobieren, wie sich Nachttiere im Dunkeln zurechtfinden und wie sie ihre Sinne einsetzen. Mit dem Bat-Detektor versuchen die Teilnehmer auch live Fledermäuse aufzuspüren. Eine Urkunde gibt es zum Abschluss noch in Papierform.Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich unter 09545/950399 oder über www.umweltstation-liasgrube.de