Kinder und Jugendliche zum Ratschen gesucht

Für die Ratschenaktion am Karfreitag und Karsamstag werden in Nüdlingen noch Kinder und Jugendliche von neun bis 16 Jahren sowie Begleitpersonen gesucht. Wer mitmachen möchte, kommt am Montag, 26. März, und Mittwoch, 28. März, jeweils um 17.30 Uhr zur Ratschen-Probe in den Pfarrsaal. sek