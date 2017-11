Kinder und die Medien

Das Jugendrotkreuz Bayreuth bietet am Samstag, 11. November, um 13.30 Uhr, im Rahmen seiner jährlichen Workshops einen Elternvortrag an. Medienpädagoge Stefan Ranninger gibt dabei Auskunft über kindgerechte Mediennutzung und zeigt die möglichen Fallstricke modernen Medien für Kinder und Jugendliche auf. Der Elternvortrag findet von 13.30 bis 15 Uhr im Rett-Campus der Berufsfachschule für Notfallsanitäter in Bayreuth, Weiherstraße 19, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist bis Freitag unter der Telefonnummer 0921/403 - 630 oder per E-Mail an info@jrk-bayreuth.de möglich. red