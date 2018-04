Kinder suchten die Osternester

Die CSU Stettfeld freute sich, wieder knapp 60 Kinder und ihre Eltern zum traditionellen Osternestsuchen an der Grundschule zu empfangen. Wenn die Nester gefunden waren, hatten die kleinen die Möglichkeit, sich in der von Franziska Hartlieb-Beuthemann betreuten Spielstraße zu amüsieren, während die Eltern sich bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag machen konnten. Die Einnahmen der Veranstaltung werden den Angaben zufolge zu gleichen Teilen dem Ferienprogramm und dem Kindergarten in Stettfeld zugute kommen. cz