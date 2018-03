Kinder schmücken den Osterstrauch

Auf Einladung der Dorfgemeinschaft Heuchelheim hin trafen sich vor einigen Tagen die Heuchelheimer Kinder, um den Osterstrauch am Brunnen in der Ortsmitte von Heuchelheim zu schmücken. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und konnten ihre selbst bemalten und mitgebrachten Ostereier aufhängen. Nachher suchten die Kinder ihr Osternest, das vom Dorfgemeinschaftsverein mit Süßigkeiten, Eiern und natürlich einem Osterhausen gefüllt worden war. Für die Erwachsenen wurde Kaffee und Kuchen angeboten. So verbrachten die Heuchelheimer einige gesellige schöne Stunden. Foto: privat