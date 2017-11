Kinder mit Begeisterung bei der Sache

Bad Staffelstein — Die Leichtathletik-Kreismeisterschaft in den alternativen Wettkämpfen der Klassen U8/U9 und U10 in der Bad Staffelsteiner Adam-Riese-Halle gestaltete sich auch in diesem Jahr wieder zu einer gelungenen Veranstaltung. Es war begeisternd zu sehen, mit welchem Einsatz, Können und Freude der jüngste Leichtathletiknachwuchs des Kreises Oberfranken West den Vierkampf absolvierte.

Das Besondere an diesen Wettkämpfen ist, dass Teams aus den teilnehmenden Vereinen gebildet werden, unter dem Motto: "Nicht gegeneinander, sondern miteinander". Die vier Disziplinen waren Medizinballstoßen, Weitsprung, Staffel- und Hindernislauf, wobei man in allen Disziplinen den Einsatz der rund 70 Kinder bewundern durfte. Dabei waren Kinder aus den Vereinen TSV Staffelstein, Spvg Ahorn, TSV Weißenbrunn, LAV Neustadt, TV Strössendorf und TV Schwürbitz, der erstaunlicherweise die meisten Teilnehmer stellte.



Weltmeisterschaft als Traum

Begeisternd auch die Aussagen von zwei Kindern, die sich stellvertretend für alle äußerten. "Mir gefallen diese Wettkämpfe sehr, da ich gemeinsam mit anderen Kindern zeigen kann, was ich im Training geübt habe", sagte Linda Taubmann von der Spvg Ahorn.

Luca Rose vom Gastgeber TSV Staffelstein fügte an. "Ich mache alle vier Disziplinen gerne, es ist toll, wenn ich eine Medaille und eine Urkunde bekomme." Auf die Frage, wie er sich die sportliche Zukunft vorstellt, war die lockere Antwort: "Es wäre cool, wenn ich einmal bei einer Weltmeisterschaft starten könnte."

Bei der Siegerehrung durfte jeder Teilnehmer eine Medaille, eine Urkunde und Schokolade in Empfang nehmen. In der U8 stand das Team Svea Kasper, Elias Brückner, Lilly Gampert, Sina Schmidt, Simon Rössler und Ramin Heydari ganz oben. Bei der U10 waren dies Jakob Schneider, Linda Taubmann, Alisa und Amelie Nowak, Hannah Sagasser, Ben Ruckdäschel sowie Leni Rose. In der U12 gewannen Sophie Gräbner, Leonie Pfister, Sina Schmidt, Cara Lindner, Salome Schmidt und Anne Brückner. Wie schon in den vergangenen Jahren muss man dem Gastgeber ein großes Lob aussprechen, denn diese Veranstaltung lief wie am Schnürchen. Dafür verantwortlich zeichnete an der Spitze das Trio Sandra Nossek, Marion Fischer und Kurt Herbicht, die sich auf ein fast 30-köpfiges Team stützen konnte, darunter auch Helfer aus den teilnehmenden Vereinen.