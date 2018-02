Kinder malten, bastelten und entdeckten die unterschiedlichsten Bibeln

Wie ein Bienenstock summte das katholische Pfarrzentrum am Mittwoch, denn über 80 Kinder kamen am Buß- und Bettag zum ökumenischen Kinderbibeltag. "Die Bibel - Martin entdeckt den Schatz fürs Leben" lautete das Motto.

20 Betreuer der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarrei Haßfurt empfingen die Kinder am Morgen und gestalteten mit ihnen einen abwechslungsreichen Tag. Je nach Altersklasse wurden Luther-Rosen ausgemalt und gebastelt, und die Kinder entdeckten die unterschiedlichsten Bibeln. Ein Schauspiel entführte sie auf die Wartburg, wo sie miterleben konnten, wie Martin Luther dort den Schatz der Bibel erkannte und durch seine Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache vielen Menschen zugänglich machte.

In der Druckerei Öckler erfuhren die Kinder, wie der Buchdruck funktioniert.

Zur Schlussandacht in der Stadtpfarrkirche waren auch die Eltern eingeladen - und dann hatten die Kinder viel zu erzählen vom schulfreien Tag mit Martin. sw