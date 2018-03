Kinder lernen viel Wissenswertes über das Streuobst

Streuobstwiesen sind wertvolle Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten, prägen unsere Landschaft und sind gleichzeitig von enormer vielfältiger gesundheitlicher Bedeutung. Allerdings hat deren Zahl in den vergangenen 50 Jahren durch viele Faktoren stark abgenommen. Um der Streuobstwiese wieder neue Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat der Landesverband für Gartenbau und Landespflege erstmals einen Wettbewerb für alle Jugendgruppen ausgeschrieben.

Die Idee ist es, den Kindern und Jugendlichen ein Wissen über Streuobstwiesen zu vermitteln. Teilnahmeberechtigt sind Gartenbauvereine mit kinder- und jugendgerechten Aktionen rund um das Streuobst.



Jury entscheidet

Ende 2018 entscheidet eine Jury des jeweiligen Kreisverbandes, wer es zur Preisverleihung des Landesverbandes zur Landesgartenschau nach Wassertrüdingen schafft. Auch "Fischbachs frecha Früchtla" - Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins - nehmen am Wettbewerb teil. Die erste Aktion hierzu fand am Samstag statt.

Gemeinsam wollte man "Osterbrot und Vitamincocktail - Streuobst mal anders" erleben. OGV-Vorsitzender Matthias Fischer konnte hierzu 29 Kinder- und Jugendliche samt Eltern im Gemeindehaus in Fischbach begrüßen.

Jugendgruppenleiterin Silvia Fischer vermittelte den Kindern wichtige Details zu Bio-Produkten. "Müdigkeit kann nicht nur von Schlafmangel kommen. Es kann auch sein, dass man nicht genügend Vitamine zu sich nimmt", erklärte sie den aufmerksamen Jungen und Mädchen. Die "frechen Früchtla" konnten anhand einer Vitaminscheibe sehen, welche Lebensmittel welche Vitamine in sich tragen und wofür diese wichtig sind. Und so machte man sich gemeinsam daran, gesunde Oster-Vollkornbrote zu backen.

Während die einen noch fleißig am Backen waren, pressten die anderen bereits ihren Vitamin-Cocktail.

Jeder Teilnehmer bekam schließlich sein Brot mit nach Hause - und ein Blatt mit vielen Informationen zu Vitaminen und der Bedeutung des Streuobstes für unsere Gesundheit noch dazu. hs