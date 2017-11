Kinder laufen sich fit

Lauf dich fit: Unter diesem Motto veranstaltet der Bayerische Leichtathletik-Verband (BLV) in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberfranken ein Laufprojekt für Schüler der Jahrgangsstufen eins bis zehn. Ziel dieser Schulsportinitiative ist es, dass die Kinder am Ende des Projektes in der Lage sind, 15 oder gar 30 Minuten ohne Gehpausen zu laufen. Beweisen können sie ihre Fähigkeiten dann bei einer "Lauf-Challenge". Der Startschuss für die Schulen fällt heute mit einer Information für Lehrkräfte in Kulmbach. red