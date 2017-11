Kinder im Stress - Wie kann man helfen?

Viele Kinder leiden häufiger an Symptomen wie Kopfweh, Bauchweh, Schlafschwierigkeiten und Appetitlosigkeit. Sie sind oft Ausdruck alltäglicher Überforderung. Kinder leiden unter den Folgen von Stress in Freizeit, Familie und Schule. In Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Forchheim lädt der Bayerische Elternverband zum Vortrag "Kinder im Stress - Wie können Eltern helfen?" ein. Ziel dieses Vortragsabends ist es, Eltern und pädagogisches Fachpersonal darin zu unterstützen, positiv auf das Stresserleben von Kindern Einfluss zu nehmen. Referentin ist Ilona Schwertner-Welker (Psychologin, tätig beim Deutschen Kinderschutzbund Erlangen). Der Infoabend findet am Donnerstag, 9. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Vortragssaal des VHS-Zentrums in der Hornschuchallee 20 in Forchheim statt. red