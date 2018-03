Kinder greifen für die Bürgermeister-Post zum Buntstift

Geister sind schwer gefragt. Noch weit vor Eisenbahnen. Zumindest gilt das für die jungen Teilnehmer des Malwettbewerbs, dessen Sieger vor kurzem in der Stadtbücherei gekürt wurde. Hintergrund ist die Weihnachtspost des Bürgermeisters. Über 900 Postkarten verschickt Andreas Hügerich jedes Jahr zu Weihnachten.

Silke Ziegler, die für das Design der Karten zuständig und im Bürgermeisteramt tätig ist, hatte 2017 einen ganz besonderen Einfall für das Motiv: Das Siegerbild eines Malwettbewerbs soll die Karte für 2018 zieren. Für die eingereichten Bilder fand nun die Preisverleihung in der Stadtbücherei statt.

Stark inspiriert wurden die Teilnehmer dabei offensichtlich vom Lichtenfelser Weihnachtsmarkt und dem sogenannten "Märchenwald" auf dem Marktplatz. Besonders beliebt und oft zu sehen sind Eisenbahn und Geisterhaus. Begeistert lobt der Bürgermeister die Kinder, die vor ihm in der Bücherei sitzen. So manch einer wartet gespannt auf das Ergebnis der Preisverleihung. Am liebsten würde er alle zum Gewinner erklären, doch leider kann nur ein Motiv für die Karte gewählt werden, erklärt Andreas Hügerich.

Er erzählt den Kindern außerdem, dass die Karten auf große Reisen gehen würden, nicht nur an Vereine und Kollegen würden sie geschickt, auch zu Partnerstädten; zum Beispiel nach Amerika. Schließlich ist es so weit, der Gewinner wird gekürt, und jeder Teilnehmer bekommt eine Freikarte für das Lichtenfelser Kino, das Merania- Schwimmbad und eine Jahreskarte für die Bücherei.

Zu guter Letzt spricht der Bürgermeister seinen Dank aus, so viele "super Bilder" bekommen zu haben. Er sei unheimlich stolz auf all die Nachwuchskünstler und auf Silke Ziegler, die die Idee zur Aktion hatte, wie er betont. vat