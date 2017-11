Kinder feiern St. Martin

Der Kindergarten Melkendorf lädt zum Martinsumzug am Montag, 13. November, um 17 Uhr ein. Nach dem Gottesdienst in der St. Aegidius-Kirche findet ein Umzug mit St. Martin auf seinem Pferd und musikalischer Begleitung statt. Die Feier wird am Gemeindehaus Melkendorf gehalten. red