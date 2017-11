Kinder erobern das Abenteuerland

Das neue Außenspielgelände des Kindergartens in Premich ist eingeweiht worden. Der Kaplan Velangini Thuma segnete den Spielplatz. Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner, Ortssprecher Mario Krebs und der Vertreter der Bayerischen Staatsforsten Zeller sprachen Grußworte. Der Staatsforst hatte einen großen Baum für die Gestaltung zur Verfügung gestellt.

Bei der Feier sprach der Vorsitzende des Kindergartenvereins St. Elisabeth ein großes Dankeschön im Namen des Kindergartens an alle Eltern, die Firma Schwarz und vor allem an die Gemeinde, die sich mit 50 Prozent an den Gesamtkosten von rund 130 000 Euro an den Baukosten beteiligt.

Nach den Grußworten konnten dann die Kinder ihr neues "Abenteuerland" mit Rutschen, Wasserlauf, Spielhäuschen, einem niedrigem Kletterparcours und vielem mehr entdecken.

Während die Kinder voller Eifer den Spielplatz eroberten, hatten die Gäste die Möglichkeit bei Kaffee und Kuchen einen schönen Nachmittag zu verbringen. red