Kinder erkunden die Höhle

red



Spaß und Spannung pur: Mit Stirnlampen ausgerüstet dürfen Kinder und Jugendliche von sieben bis 14 Jahren, am Dienstag, 1., und Dienstag, 22. August, die abenteuerlichen Gänge der Binghöhle, teilweise sogar im Dunkeln, erkunden."Dabei erfahren die Kinder und Jugendlichen viel über die Geschichte der Höhle, ihre Geologie, Tropfsteine und Höhlenbewohner", schreibt der Markt Wiesenttal in einer entsprechenden Mitteilung.Der Treffpunkt ist am Eingang der Binghöhle um 16 Uhr. Weitere Informationen erteilt der Markt Wiesenttal telefonisch unter 09196/929931 und per E-Mail an info@wiesenttal.de. Weitere Termine der Exkursion sind am Donnerstag, 24. August, am Dienstag, 29. August, am Donnerstag, 31. August, am Dienstag, 5. September sowie am Donnerstag, 7. September. Weitere Informationen zum Angebeit gibt es auf www.binghoehle.de