Kinder entdeckten die Bibel

"Der Traum der drei Bäume" lautete das Thema des Kinderbibeltages der Pfarreiengemeinschaft Heilig Geist Rauhenebrach, der am Wochenende im Pfarrsaal in Untersteinbach stattfand. Jugendliche und Firmlinge unterstützten den Aktionstag.

Die insgesamt rund 35 Teilnehmer wurden in vier Kleingruppen aufgeteilt und befassten sich mit dem Wachsen und Großwerden, den eigenen Träumen und den Entfaltungsmöglichkeiten. Beim Basteln, Tanzen und Singen wurde das Thema kreativ umgesetzt.



Futterkrippe und Schatzkiste

Bei der abschließenden Wortgottesfeier stellten die Kinder den Eltern und Geschwistern das Ergebnis vor. Der erste Baum wollte eine Schatzkiste werden - und wurde zur Futterkrippe, in der Jesus, der größte Schatz der Welt, lag. Die Kinder entdeckten, wer für sie ein wertvoller Schatz ist.

Der zweite Baum wollte ein großes Schiff werden und als König über die Meere fahren - und wurde ein Fischerboot, auf dem Jesus, der König der Welt, dem Wind und den Wellen Einhalt gebot. Die Kinder befassten sich mit dem Wunsch, berühmt und bekannt zu werden.



Balken und Talente

Der dritte Baum wollte groß werden und stehen bleiben, damit er die Menschen an Gott erinnert, wenn sie staunend an ihm emporblicken. Doch er wurde gefällt. Er wurde zu Balken verarbeitet, aus denen das Kreuz Jesu gefertigt wurde, der die Menschen an Gottes Liebe erinnert. Die Kinder überlegten, wodurch sie mit ihren Talenten die Menschen an Gottes Liebe erinnern können.

Am Ende konnte jeder sehen, wie schön es ist, Träume und Wünsche zu haben, auch wenn sie nicht immer in Erfüllung gehen. Gott macht alles gut, hieß es am Ende des Bibeltages. heki