Kinder backen Weihnachtsplätzchen

sek



Es geht wieder los! Alles riecht so toll nach...hmm...Weihnachten! Der Duft von Zimt, Vanille, Lebkuchengewürz und selbstgebackenen Plätzchen gehört einfach dazu. In der Weihnachtsbäckerei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 12.30 Uhr gibt es allerlei Leckereien. Die Kursleitung bringt tolle Rezepte mit, aus denen Plätzchen und Lebkuchen gebacken werden. Teilnehmen können Kinder von acht bis zehn Jahren.Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal, Tel.: 0971/699 19 09 40 oder unter www.kja-saaletal.de