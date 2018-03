"Kids vom Ring" geben Mitmach-Konzert

Am kommenden Sonntag gestalten die "Kids vom Ring" der Petra-Döring-Schule

ein Mitmach-Konzert in der Laurentiuskirche in Schmölz. Beginn ist um 15 Uhr. Die evangelische Kirchengemeinde Schmölz lädt alle Musikfreunde hierzu herzlich ein.Viel Herzblut, viel Seele und jede Menge Lebensfreude: Wo die "Kids vom Ring" auftreten, lassen sich die Menschen verzaubern von ihrer zu Herzen gehenden Musik voller Fröhlichkeit und Heiterkeit. Am 18. März werden die Kinder und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung, die seit fast 18 Jahren Integration leben, bei ihrem Mitmach-Konzert einmal mehr mitreißende geistliche Musik mit hellem weltlichem Klang bieten - Musik, die nicht nur ins Ohr, sondern unter die Haut geht.

Das letzte Mal, dass die "Kids vom Ring" im evangelischen Gotteshaus in Schmölz zu Gast waren, war vor vier Jahren. Damals gab es sowohl bei den Bandmitgliedern als auch im Publikum durchwegs lächelnde Gesichter, klatschende Hände und wippende Füße zu sehen. Mitmach-Konzert heißt nun einmal nicht, einfach in den Kirchenbänken sitzen und die musikalischen Darbietungen bewundern. Der Eintritt ist frei. Über Spenden würde sich die Band sehr freuen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Begegnung und zum gemeinsamen

Austausch bei kleinen kulinarischen Köstlichkeiten. Die Bevölkerung aus dem ganzen Landkreis ist herzlich eingeladen hs