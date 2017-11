Kettenreaktion auf der Straße

Eine leicht verletzte Frau und zwei demolierte Autos sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montag gegen 15.30 Uhr bei Haßfurt. Drei Autos waren von Haßfurt in Richtung Oberhohenried unterwegs. Bei der Abzweigung in Richtung "Schwarze Pfütze" musste der Fahrer des ersten Autos verkehrsbedingt abbremsen. Eine 28-Jährige erkannte diese Situation, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Wagen auf das Heck des vor ihr fahrenden Autos auf, ohne dass ein Sachschaden dabei entstanden ist. Eine 18-Jährige, die sich hinter den beiden Autos befand, konnte ebenfalls nicht rechtzeitig halten und fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des vor ihr fahrenden Opels der 28-Jährigen auf. Das Fahrzeug der 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Unfallbeteiligte klagte am Unfallort über leichte Schmerzen und begab sich zu einem Arzt.