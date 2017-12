Kessler & Co. besiegen die Trierer klar

Die U16-Talente der Regnitztal Baskets steuern weiter auf Erfolgskurs in der Relegationsrunde 3 der Jugend-Bundesliga (JBBL): Im Strullendorfer Basketball Center Hauptsmoor setzten sich die jungen Basketballer von Trainer Kevin Kositz deutlich mit 75:59 gegen die Young Gladiators aus Trier durch. Von Beginn an bestimmten die Brose-Bamberg-Youngster das Spiel und hatten den Tabellenachten fest im Griff. Kessler & Co. überrollten ihre Gäste und führten nach wenigen Minuten mit 18:1. Als Trier schließlich doch besser in die Partie fand, war der Bamberger Vorsprung bereits nahezu uneinholbar für die Young Gladiators. Zwar hatten die Regnitztal Baskets mitunter ebenfalls Abstimmungsprobleme, doch sie blieben konzentriert und schafften es, ihren Vorsprung zu halten. Zur Halbzeit hieß es 46:31. Nach dem Seitenwechsel ließ sich die Kositz-Truppe von der Euphorie aus der ersten Hälfte treiben, so dass die Trierer die Chance bekamen, sich heranzuspielen. Coach Kositz wechselte klug und gab all seinen Schützlingen Einsatzzeit. Der Sieg geriet nie in Gefahr. Das 75:59 war der vierte Sieg im vierten Relegationsspiel. la

Regnitztal Baskets: Kessler (19/1 Dreier), Eichelsdörfer (17), Guck (14), Stephan (5/1), Radina (5/1), Smith (5/1), Worthy (4), Böhm (3), Heinrich (3), Karioui, Günthner, Wieland