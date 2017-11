Kerzenabend beim Gartenbauverein

Herbstzeit - Kerzenzeit! Am Donnerstag, 23. November, stellt der Obst- und Gartenbauverein eine Auswahl an Kerzen und Düften für ein behagliches Zuhause vor. Beginn ist um 18.30 Uhr im Kulturraum. Anmeldung bis spätestens Montag, 13. November, bei C. Geglein, Telefon 09573/6155, oder C. Beringer, Telefon 09573/4901. red