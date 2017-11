Kerzen kann man selbst gießen

Passend zur Adventszeit stellen kleine und große Bastelfans am Samstag, 18. November, im Museum der Deutschen Spielzeugindustrie mit Trachtenpuppen-Sammlung (Hindenburgplatz 1) unter professioneller Anleitung der Kerzenmacherin Christine Alberth Kerzen komplett selber her. Zuerst werden farbige Wachsplatten ausgesucht und in kleine Wachsstücke zerstoßen. Nach Wunsch können eine oder mehrere Kerzenformen ausgesucht werden, der Docht wird angebracht und die Form mit den farbigen Wachsstücken befüllt. Zum Schluss wird das Ganze mit flüssigem Wachs übergossen. So verschmilzt alles zu einer eigenen Kerze.

Alle Kerzen nimmt Christine Alberth mit in ihre Werkstatt, wo sie gut abkühlen und noch nachträglich bearbeitet werden. Individuell und sorgfältig verpackt können die fertigen Unikate dann im Museum abgeholt werden. Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Museum unter der Rufnummer 09568/5600. red