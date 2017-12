Es wird kein "Betz" ausgetanzt, keine "Kerwa ausgrom" und es gibt auch keine Feuerbeschau. Streitberg hat seine eigenen Kirchweihbräuche. Wohl etwas Einmaliges dabei ist der Kletterbaum.

Bevor die Kinder und Jugendlichen an ihre Tüte mit Kostbarkeiten kommen, müssen sie erst den sechs Meter hohen und glatten Stamm erklimmen. Die Kleinsten hingegen können ihre Süßigkeiten beim Ziehspiel ergattern. Bei über hundert Schnürchen ist es natürlich schwierig auszumachen, welche Tüte an ihrer Schnur hängt.



Lustiges Treiben

Vor dem lustigen Treiben am Kirchweihsonntag in der Dorfmitte bewegte zu den Klängen der "Laaderer" Blaskapelle ein mehrere Hundert Meter langer Kirchweihzug von Niederfellendorf nach Streitberg. Natürlich darf bei einer fränkischen Kirchweih der "Kerwabam" nicht fehlen. Dieser wurde bereits am Samstag von der rreiwilligen Feuerwehr auf dem Dorfplatz aufgestellt.

Den Gottesdienst feierte Gemeindepfarrerin Ulrike Werner mit ihrem Gatten, dem Muggendorfer Pfarrer Günther Werner. Die christliche Morgenfeier wurde von Christoph Jendreiek an der Orgel und dem Posaunenchor Streitberg unter der Leitung von Dietmar Zimmermann musikalisch umrahmt.