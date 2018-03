Kennzeichen und Siegel sorgten für Misstrauen

Bei der Überprüfung eines in der Siedlungsstraße abgestellten Pkw der Marke Skoda stellten die eingesetzten Polizeibeamten am Freitagmorgen fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen für ein anderes Auto ausgegeben und die angebrachten Siegel gefälscht waren. Daraufhin wurden die Kennzeichen sofort sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.