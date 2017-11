Kennzeichen gemerkt

Am Mittwochvormittag beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz des Postenmaxe in Bad Brückenau, wie ein Autofahrer beim Ausparken gegen einen anderen Pkw stieß. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte der betagte Fahrer schnell ermittelt werden. Dieser gab an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. pol