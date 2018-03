Kemmerner Damen in Oberfranken vorn

Die Jahre sportlicher Dominanz der DJK Don Bosco Bamberg III haben die Basketballerinnen des SC Kemmern II beendet. Sie freuen sich über den Titelgewinn in der Bezirksoberliga und damit über die oberfränkische Meisterschaft.

Eine starke Vorrunde war die Basis für eine souverän gespielte Saison, die die Kemmerner Mädchen mit zehn Siegen und zwei Niederlagen vor der BG Litzendorf II erfolgreich abschlossen. Alle vier Teams in der Bezirksoberliga hatten in dieser Runde personelle Umbrüche zu verkraften. Die SCK-Damen meisterten diese Aufgabe am erfolgreichsten - und dies in einer Liga, in der die teilnehmenden Teams alle auf Augenhöhe spielten und es nur enge Partien gab.

Am kommenden Samstag können die Kemmerner Damen in der Breitengüßbacher Hans-Jung-Halle das Double perfekt machen. Dann kämpfen der FC Baunach, die DJK Eggolsheim und die DJK Bamberg III um den oberfränkischen Pokal. Die Halbfinals steigen um 13 Uhr und 15.15 Uhr, das Endspiel beginnt um 18 Uhr. red