Keis-Lechner will in den Bezirkstag

Die Grünen im Stimmkreis Kulmbach/Wunsiedel, zu dem auch Teile des Landkreises Bayreuth gehören, habe die Weichen für die Land- und Bezirktagswahl im kommenden Jahr gestallt. Zum Kandidaten im "Hundeknochen" für die Landtagswahl wurde in der Nominierungsversammlung in Marktredwitz Wilfried Kukla aus Wunsiedel gewählt. In den Bezirkstag möchte die Kulmbacherin Dagmar Keis-Lechner einziehen.

Die Wunsiedler Kreisvorsitzende Brigitte Artmann konnte eingangs neben der neuen oberfränkischen Bundestagsabgeordneten Lisa Badum auch František Rezác als Vertreter der tschechischen Grünen begrüßen.



Die Schöpfung bewahren

"Ich bin jahrzehntelang in der politischen Arbeit tätig und möchte meine ganze Kraft nun als Landtagskandidat der Grünen einsetzen", berichtete Kukla zu seiner Motivation. "Mein Hauptaugenmerk wird dabei auf christlichen Grundsätzen wie dem Bewahren der Schöpfung und in einer positiven Haltung gegenüber der Demokratie liegen", sicherte der Wunsiedler Stadt- und Kreisrat zu.

Brigitte Artmann wurde als zusätzliche Listenkandidatin für den Landtag gewählt. Sie kandidierte nach ihren Aussagen bewusst nicht als Direktkandidatin, weil sie sich auf die Arbeit gegen den Reaktor Temelin konzentrieren müsse: "Dieser Reaktor muss ausgeschaltet werden", betonte Artmann.

Als Direktkandidatin zur Bezirkstagswahl stellte sich Dagmar Keis-Lechner vor. Die Gründe ihrer Kandidatur liegen in der Betreuung ihrer schwerstbehinderten Tochter Lisa-Marie und dem starken Wunsch, hier etwas zugunsten Behinderter zu bewegen: "Wir haben im Bezirk keine Möglichkeit mehr gesehen, unsere Tochter nach ihren Bedürfnissen zu betreuen. Somit mussten wir sie in Nordrhein-Westfalen unterbringen, bis sie das Erwachsenenalter erreicht hat. Die Suche nach finanzierbaren Möglichkeiten geht in die nächste Runde", bedauerte sie.

Als zusätzlicher Bezirkstags-Listenkandidat stellte sich Dieter Baumgärtel zur Wahl. Er bekannte sich als Altgrüner und sah seine große Aufgabe in der Flüchtlingsarbeit.



Kampf gegen Atomkraft

MdB Lisa Badum agierte als Versammlungsleiterin und hatte viel Lob für die Kreisvorsitzende dabei: "Wir Grünen machen Unterschiede. Und das zeigt Brigitte Artmann mit ihrem jahrzehntelangen Kampf gegen Atomkraft ganz deutlich." red