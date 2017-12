Keis-Lechner: "Bahn, streng dich an!"

"Das lässt das grüne Herz weinen, wenn zu lesen ist, dass die Umgehungsstraße in Untersteinach die Elektrifizierung der Bahnstrecke verhindern könnte, weil das Brückenbauwerk dem entgegensteht." Das schreibt Dagmar Keis-Lechner, Kreisrätin der Grünen, in einer Stellungnahme. Und "War es in der Planung nicht bekannt, dass die Elektrifizierung Vorrang hat? Oder will die DB sie nicht?"

Während parteiübergreifend über das Ende des fossilen Zeitalters diskutiert werde, sei es schon verwunderlich, dass weiter Umgehungsstraßen forciert werden. Natürlich könnten diese auch mit alternativ angetriebenen Autos, Lastern und Bussen genutzt werden, "aber der eindeutige Trend geht zur Bündelung des Verkehrs und zur Verlagerung auf die Schiene, auf die elektrisierte Schiene". Mit ihrer Meinung finde sie auch die Unterstützung bei Rohstoffexperten und in Wirtschaftskreisen, so Keis-Lechner. Und nun solle die zukunftsfähige Mobilität im Landkreis an der Brücke einer Umgehung scheitern.

Und das sei noch nicht alles: In Marktschorgast stelle sich die Bahn gegen einen barrierefreien Übergang und wolle stattdessen ein Brückenbauwerk. Und der Kulmbacher Bahnhof werde wohl noch auf Dauer schmuddelig und mit seinen Treppen ein großes Hindernis bleiben.

Ein leuchtendes Vorzeigebeispiel ist laut Keis-Lechner der Trebgaster Bahnhof - kleine Schranken und Lichtzeichen zeigten den Fahrgästen, wann ein gefahrloser barrierefreies Übergang möglich ist. "Kostet wenig, bringt viel". Der Schienenverkehr brauche mehr Geld, einfache Lösungen, er müsse elektrisch und hervorragend getaktet sein. "Nur attraktive, aufeinander abgestimmte Fahrmöglichkeiten haben Zukunft. Bahn, streng dich an!" red